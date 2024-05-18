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Киев заочно предъявил обвинения главам ФСБ и Росгвардии

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ряду других российских генералов. Соответствующие повестки бюро направило на официальную электронную почту ФСБ, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Бортникова на Украине обвиняют в якобы «организации совершения государственной измены» бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ), р»азжигании национальной вражд»ы и ненависти и «незаконном препятствии протестным акциям» в 2013-2014 гг., пояснили в ГБР. Фигурантами значатся также 20 высокопоставленных должностных лиц российских спецслужб, в числе которых Золотов. Следователи бюро при содействии СБУ, как утверждается, собрали «доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично руководителя ФСБ» против Украины. 

«Установлено, что Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния"», – говорится в сообщении.

Россия, как считают в Киеве, якобы заранее спланировала «отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции», поэтому она приняла меры по предупреждению протестных акций и разработала сценарии их силового разгона.

В феврале СБУ заочно обвинила бизнесмена Олега Дерипаску и арестовала двух украинских топ-менеджеров. Украинские силовики подозревают связанные с россиянином предприятия якобы в поставках сырья для производства ракетных комплексов «Искандер». В марте СБУ сообщила о подозрении заместителю министра транспорта России Александру Пошиваю, руководителю Росморречфлота Захарию Джиоеву и руководителю администрации морских портов Азовского моря Сергею Сафоничеву. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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