Киев заочно предъявил обвинения главам ФСБ и Росгвардии

Бортникова на Украине обвиняют в якобы «организации совершения государственной измены» бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ), р»азжигании национальной вражд»ы и ненависти и «незаконном препятствии протестным акциям» в 2013-2014 гг., пояснили в ГБР. Фигурантами значатся также 20 высокопоставленных должностных лиц российских спецслужб, в числе которых Золотов. Следователи бюро при содействии СБУ, как утверждается, собрали «доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично руководителя ФСБ» против Украины.