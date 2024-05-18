Киев заочно предъявил обвинения главам ФСБ и Росгвардии
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ряду других российских генералов. Соответствующие повестки бюро направило на официальную электронную почту ФСБ, сообщила пресс-служба украинского ведомства.
Бортникова на Украине обвиняют в якобы «организации совершения государственной измены» бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ), р»азжигании национальной вражд»ы и ненависти и «незаконном препятствии протестным акциям» в 2013-2014 гг., пояснили в ГБР. Фигурантами значатся также 20 высокопоставленных должностных лиц российских спецслужб, в числе которых Золотов. Следователи бюро при содействии СБУ, как утверждается, собрали «доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично руководителя ФСБ» против Украины.
«Установлено, что Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния"», – говорится в сообщении.
Россия, как считают в Киеве, якобы заранее спланировала «отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции», поэтому она приняла меры по предупреждению протестных акций и разработала сценарии их силового разгона.
В феврале СБУ заочно обвинила бизнесмена Олега Дерипаску и арестовала двух украинских топ-менеджеров. Украинские силовики подозревают связанные с россиянином предприятия якобы в поставках сырья для производства ракетных комплексов «Искандер». В марте СБУ сообщила о подозрении заместителю министра транспорта России Александру Пошиваю, руководителю Росморречфлота Захарию Джиоеву и руководителю администрации морских портов Азовского моря Сергею Сафоничеву.