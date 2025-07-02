Прокуратура требует через суд заблокировать проект «Декларатор»

Президент и премьер-министр того времени подали соответствующие документы добровольно, задав пример своим подчиненным. Для проверки достоверности деклараций были созданы специальные комиссии при всех ведомствах, которые получили право запрашивать дополнительную информацию в правоохранительных и контролирующих органах. В 2011 г. требования ужесточились: банки, регистрирующие и налоговые органы обязали предоставлять данные по операциям, счетам и вкладам граждан по запросу. Отказ от предоставления или искажение сведений о доходах стал караться не просто дисциплинарными взысканиями, а увольнением с госслужбы.