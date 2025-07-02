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Прокуратура требует через суд заблокировать проект «Декларатор»

Ведомости

Прокуратура Астраханской области обратилась в суд с требованием ограничить доступ к проекту «Декларатор», специализирующемуся на публикации деклараций чиновников, депутатов и других должностных лиц. Причиной послужила информация о персональных данных, размещенная на платформе.

В своем Telegram-канале представители проекта отметили, что изначально предполагали возможные претензии со стороны конкретного должностного лица, чьи данные могли быть опубликованы. Но, как выяснилось после ознакомления с документами, претензии более масштабны.

«Видим, что прокуратура Астраханской области, Генеральная прокуратура и Роскомнадзор совместно хотят запретить нам распространять информацию о доходах чиновников и депутатов», – пояснили в «Деклараторе».

По данным представителей проекта, прокуроры утверждают, что подобная информация, даже если она публикуется в соответствии с законодательством, должна оставаться исключительно на государственных ресурсах, где она официально размещается. Сайт же declarator.org не входит в перечень информационных ресурсов, уполномоченных на публикацию таких данных. Авторы платформы подчеркнули, что используют только открытые данные, полученные из официальных источников.

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.

В 2019 г. руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис отмечал крайне низкий уровень доверия граждан к системе декларирования – всего 3%. Он предлагал реформировать механизм, расширив список декларируемого имущества за счет включения активов, не подлежащих государственной регистрации (наличные средства, драгоценности, предметы искусства). Также он выступал за более детальное раскрытие информации об объектах собственности, включая регион расположения недвижимости и год выпуска транспортных средств, а также за публикацию источников доходов.

Исторически первый цикл публикации антикоррупционных деклараций был запущен Дмитрием Медведевым в период его президентства, что стало важным шагом в борьбе с коррупцией. С 2009 г. подача ежегодных деклараций стала обязательной не только для широкого круга госслужащих, но и для их супругов и несовершеннолетних детей. Был составлен список должностей, декларации которых должны публиковаться вместе с данными членов семей.

Президент и премьер-министр того времени подали соответствующие документы добровольно, задав пример своим подчиненным. Для проверки достоверности деклараций были созданы специальные комиссии при всех ведомствах, которые получили право запрашивать дополнительную информацию в правоохранительных и контролирующих органах. В 2011 г. требования ужесточились: банки, регистрирующие и налоговые органы обязали предоставлять данные по операциям, счетам и вкладам граждан по запросу. Отказ от предоставления или искажение сведений о доходах стал караться не просто дисциплинарными взысканиями, а увольнением с госслужбы.

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