Полицейские задержали 120 работавших на мошенников курьеров

Как отметили в ведомстве, чаще всего «пехотой» мошенников становятся молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Это могут быть и юноши, и девушки, но первые встречаются чаще. Обычно они не имеют высшего образования и ищут «легкого заработка».