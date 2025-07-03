Полицейские задержали 120 работавших на мошенников курьеров
За 10 дней задержаны около 120 человек, выполняющих функции курьера в схемах мошенников, сообщили в МВД. Они забирали и перевозили наличные, которые им отдавали обманутые россияне.
Как отметили в ведомстве, чаще всего «пехотой» мошенников становятся молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Это могут быть и юноши, и девушки, но первые встречаются чаще. Обычно они не имеют высшего образования и ищут «легкого заработка».
Большинство задержанных граждан – иногородние, подчеркнули в МВД. Они могут оперативно перемещаться между населенными пунктами, заканчивая свои маршруты в городах-миллионниках: Москве, Казани, Новосибирске.
В ведомстве объяснили, что, по словам задержанных, их «вербуют» с помощью мессенджеров и социальных сетей, иногда маскируя преступную вакансию с помощью профессий «логист», «курьер по доставке документов», «помощник в сборе наличных». Кроме того, курьерам обещают 100 000 руб. по результатам одной доставки либо 10% от всей суммы.
«Итог для курьера чаще всего закономерен: мера пресечения в виде заключения под стражу (в ряде случаев применяется даже к несовершеннолетним), перспектива реального лишения свободы и обязанность выплачивать компенсации потерпевшим», – указано в сообщении.
30 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников. Реализацией инициативы будут заниматься Минцифры, МВД и Роскомнадзор при участии Банка России. Необходимо создать базу до 1 апреля 2026 г., а также «оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников».