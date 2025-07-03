РСТ не подтверждает резкого снижения бронирования туров в Азербайджан
Российский союз туриндустрии (РСТ) не подтверждает информацию о резком снижении бронирования туров в Азербайджан. Об этом заявил президент союза Илья Уманский в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что 2 июля СМИ распространяли новости о снижении бронирований туров в Азербайджан на 30–40%. РСТ проверило эту информацию. Данные туроператоров не подтвердили ее.
«Снижения бронирований нет. Аннуляции – единичные, в рамках нормы. Коллеги в Азербайджане подтверждают: отношение к российским туристам остается доброжелательным», – уточнил Уманский.
Обострение отношений России и Азербайджана произошло после задержания более 50 уроженцев республики в Екатеринбурге 27 июня. Задержанные проходили по уголовным делам, которые связаны с убийствами, совершенными с 2001 по 2011 г. Двое из них скончались. МИД Азербайджана призвал разобраться в произошедшем. 1 июля в стране прошли демонстративные аресты россиян, которых обвиняют якобы в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях.
После этого МИД РФ призвал граждан тщательно подходить к решению о поездке в Азербайджан с учетом текущей обстановки. Россиянам, которые уже находятся в республике, внешнеполитическое ведомство рекомендовало соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, а в случае возникновения проблем обращаться в посольство РФ в Баку.