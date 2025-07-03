РСТ не подтверждает резкого снижения бронирования туров в Азербайджан

Обострение отношений России и Азербайджана произошло после задержания более 50 уроженцев республики в Екатеринбурге 27 июня. Задержанные проходили по уголовным делам, которые связаны с убийствами, совершенными с 2001 по 2011 г. Двое из них скончались. МИД Азербайджана призвал разобраться в произошедшем. 1 июля в стране прошли демонстративные аресты россиян, которых обвиняют якобы в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях.