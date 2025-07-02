Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для граждан России

Обострение в отношениях между Москвой и Баку произошло после того, как в Екатеринбурге силовики задержали более 50 этнических азербайджанцев 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет, двое из них погибли. Тогда азербайджанский МИД призвал российские власти разобраться в ситуации.