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Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для граждан России

Ведомости

В текущей ситуации Азербайджан нельзя назвать безопасной страной для граждан России, написал в Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал публикацию посольства РФ в Баку о том, что к россиянам на территории государства было применено физическое насилие.

Такие жалобы поступили в посольство 2 июля. Россияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили, что в места их проживания приходят люди в гражданском, интересуются целью пребывания в стране и проверяют документы.

Позже МИД РФ призвал граждан перед поездкой в Азербайджан взвесить решение о путешествии. В ведомстве посоветовали учитывать текущую обстановку, а тем, кто уже находится в республике, проявлять повышенную осторожность.

Обострение в отношениях между Москвой и Баку произошло после того, как в Екатеринбурге силовики задержали более 50 этнических азербайджанцев 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет, двое из них погибли. Тогда азербайджанский МИД призвал российские власти разобраться в ситуации.

В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Арестованы по обвинениям в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана, восемь человек. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.

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