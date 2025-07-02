Клишас назвал Азербайджан небезопасной страной для граждан России
В текущей ситуации Азербайджан нельзя назвать безопасной страной для граждан России, написал в Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал публикацию посольства РФ в Баку о том, что к россиянам на территории государства было применено физическое насилие.
Такие жалобы поступили в посольство 2 июля. Россияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили, что в места их проживания приходят люди в гражданском, интересуются целью пребывания в стране и проверяют документы.
Позже МИД РФ призвал граждан перед поездкой в Азербайджан взвесить решение о путешествии. В ведомстве посоветовали учитывать текущую обстановку, а тем, кто уже находится в республике, проявлять повышенную осторожность.
Обострение в отношениях между Москвой и Баку произошло после того, как в Екатеринбурге силовики задержали более 50 этнических азербайджанцев 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет, двое из них погибли. Тогда азербайджанский МИД призвал российские власти разобраться в ситуации.
В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Арестованы по обвинениям в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана, восемь человек. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.