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Хинштейн пообещал увековечить память погибшего под Курском генерала Гудкова

Ведомости

Память заместителя главнокомандующего ВМФ России, генерал-майора Михаила Гудкова будет увековечена в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

Хинштейн опубликовал совместную с Гудковым фотографию на фоне поклонного креста в курском Кореневе, сделанную в начале 2025 г., когда генерал был еще командиром 155-й бригады. Глава региона отметил «беспримерный героизм» морпехов 155-й бригады при освобождении Курской области. Он также напомнил, что 21 февраля решением президента Владимиром Путиным бригаде присвоили наименование «Курская». По словам Хинштейна, Гудков от имени командования просил его ходатайствовать об этом перед российским лидером.

«Он был героем и погиб как герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», – пообещал Хинштейн.

Генерал Гудков погиб 2 июля в возрасте 42 лет во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Гудков родился в Новосибирске. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Занимал должность заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии. 28 марта 2022 г. за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская». Осенью 2023 г. Гудков получил медаль «Золотая звезда» Героя России. В январе стало известно, что 155-я бригада участвует в боях в Курской области.

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