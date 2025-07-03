Хинштейн пообещал увековечить память погибшего под Курском генерала Гудкова

Хинштейн опубликовал совместную с Гудковым фотографию на фоне поклонного креста в курском Кореневе, сделанную в начале 2025 г., когда генерал был еще командиром 155-й бригады. Глава региона отметил «беспримерный героизм» морпехов 155-й бригады при освобождении Курской области. Он также напомнил, что 21 февраля решением президента Владимиром Путиным бригаде присвоили наименование «Курская». По словам Хинштейна, Гудков от имени командования просил его ходатайствовать об этом перед российским лидером.