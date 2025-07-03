Иран открыл воздушное пространство и возобновил работу аэропортов
Иран вновь открыл свое воздушное пространство для внутренних и международных рейсов. Об этом сообщила организация гражданской авиации страны.
Временные ограничения сохраняются только для аэропортов Исфахана (IFN) и Тебриза (TBZ), где к работе еще не готова инфраструктура. После восстановления технических условий аэропорты также откроются для полетов, добавили в ведомстве.
3 июля «Аэрофлот» сообщил, что отменяет рейсы в Иран до 10 июля из-за продления ограничений в аэропорту Тегерана. Пассажирам были предложены два варианта – возврат билета или перенос вылета на более позднюю дату.
28 июня власти Ирана разрешили выполнение рейсов над центральной частью страны, а также частично над западной. Но позже Иран снова закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов.