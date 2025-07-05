Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

Гудков родился в Новосибирске. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Занимал должность заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии. 28 марта 2022 г. за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская». Осенью 2023 г. Гудков получил медаль «Золотая звезда» Героя России. В январе стало известно, что 155-я бригада участвует в боях в Курской области.