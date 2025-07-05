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Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

Ведомости

Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаилом Гудковым состоится в Москве. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на слова депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, служившего вместе с Гудковым в зоне спецоперации.

Уточняется, что похороны также пройдут в Москве.

Генерал-майор Гудков погиб 2 июля в возрасте 42 лет во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что «это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что память Гудкова будет увековечена. «Он был героем и погиб как герой», – сказал Хинштейн.

Гудков родился в Новосибирске. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Занимал должность заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии. 28 марта 2022 г. за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество 155-й бригаде присвоили почетное наименование «гвардейская». Осенью 2023 г. Гудков получил медаль «Золотая звезда» Героя России. В январе стало известно, что 155-я бригада участвует в боях в Курской области.

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