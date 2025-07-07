ФНПР: с 1 сентября премии можно будет урезать только на 20% от зарплаты

Он рассказал, что с 1 сентября вступят в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым размер удержания не может достигать более 20%. Также будут изменены правила составления коллективных договоров, регулирующих премирование в компании. Если таковые есть, в них необходимо будет четко указывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты. По его словам, профсоюзы поддерживают такие изменения.