ФНПР: с 1 сентября премии можно будет урезать только на 20% от зарплаты
Работодатель сможет уменьшать размер премии в связи с дисциплинарным проступком не более чем на 20% от общего размера ежемесячной заработной платы, сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев, передает ТАСС. Такая норма вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
«Сейчас, к сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 000 руб. в качестве оклада, а 80 000 – в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, то есть в итоге работник получит всего 20 000 на руки», – отметил Купреев.
Он рассказал, что с 1 сентября вступят в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым размер удержания не может достигать более 20%. Также будут изменены правила составления коллективных договоров, регулирующих премирование в компании. Если таковые есть, в них необходимо будет четко указывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты. По его словам, профсоюзы поддерживают такие изменения.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий учет показателей работника, в том числе наличие дисциплинарного взыскания, при начислении премий. В том же документе указан порог депремирования. Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России.