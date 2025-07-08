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В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта в День Победы

Ведомости

Подозреваемого в подготовке теракта в День Победы в Москве арестовали на два месяца. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Фигурант был задержан 9 мая. Тогда же ему предъявили обвинение в подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Указывается тогда, что защита обвиняемого попыталась оспорить меру пресечения. Апелляционная жалоба была отменена Мосгорсудом.

В материалах дела также говорится, что задержанный сотрудничал с иностранной спецслужбой. Указывается, что фигурант научился «навыкам конспирации и противодействию деятельности правоохранительных органов» от представителя зарубежных спецслужб.

6 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали о задержании подростка, планировавшего устроить теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске. Юноша намеревался подорвать взрывное устройство.

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