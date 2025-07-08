В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта в День Победы
Подозреваемого в подготовке теракта в День Победы в Москве арестовали на два месяца. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Фигурант был задержан 9 мая. Тогда же ему предъявили обвинение в подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Указывается тогда, что защита обвиняемого попыталась оспорить меру пресечения. Апелляционная жалоба была отменена Мосгорсудом.
В материалах дела также говорится, что задержанный сотрудничал с иностранной спецслужбой. Указывается, что фигурант научился «навыкам конспирации и противодействию деятельности правоохранительных органов» от представителя зарубежных спецслужб.
6 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали о задержании подростка, планировавшего устроить теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске. Юноша намеревался подорвать взрывное устройство.