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Никитин прибыл на прощание со Старовойтом

Ведомости

Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин прибыл на прощание с бывшим главой Минтранса Романом Старовойтом. Об этом сообщает ТАСС.

Желающие проститься начали собираться возле ЦКБ № 1 Управления делами президента России. Ожидается, что Старовойт будет похоронен 11 июля в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.

Тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в автомобиле экс-министра 7 июля в Одинцове. Основной версией его смерти официальный представитель СК РФ Светлана Петренко назвала самоубийство. Один из собеседников «Ведомостей» заявил, что экс-министр мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования.

Утром того же дня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста министра транспорта. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков говорил, что решение не было связано с утратой доверия к министру. Представитель Кремля уточнил, что Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций ведомства.

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