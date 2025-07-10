Никитин прибыл на прощание со Старовойтом

Утром того же дня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста министра транспорта. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков говорил, что решение не было связано с утратой доверия к министру. Представитель Кремля уточнил, что Никитин был выбран как наиболее подходящая кандидатура для выполнения задач и функций ведомства.