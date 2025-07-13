Экс-полковника Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. и в 2019 г. приговорен к 12,5 года колонии со штрафом в 118 млн руб. за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн руб. в сети ресторанов La Maree.