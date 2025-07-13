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Экс-полковника Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Ведомости

Осужденного за коррупцию бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко признали в мордовской колонии нарушителем порядка, передает со ссылкой на судебные материалы «РИА Новости».

В заключении ИК-5 строгого режима говорится, что экс-полковник характеризуется отрицательно, является нарушителем установленного порядка отбывания наказания. На него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания, отмечается в материалах. По данным агентства, как рассказывала защита, Захарченко помещали в прошлом году в ШИЗО.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 г. и в 2019 г. приговорен к 12,5 года колонии со штрафом в 118 млн руб. за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн руб. в сети ресторанов La Maree.

Согласно второму приговору, суд признал его виновным в получении особо крупной и крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов. По совокупности приговоров ему было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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