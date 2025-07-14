ФСИН опровергла информацию об угрозе жизни бывшему полковнику МВД Захарченко

Захарченко задержали в сентябре 2016 г. и в 2019 г. приговорили к 12,5 года колонии со штрафом в 118 млн руб. за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн руб. в сети ресторанов La Maree. Согласно второму приговору, суд признал его виновным в получении особо крупной и крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов. По совокупности приговоров ему было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.