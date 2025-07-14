ФСИН объяснила отказ в переводе экс-полковника Захарченко в другую колонию
Жизни осужденного за коррупцию бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко может грозить опасность со стороны заключенных в одной из колоний, которую для перевода предложили его родственники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
По данным агентства, в этой колонии содержится десяток заключенных, которые поддерживали дружеские отношения с пострадавшими от насильственных действий Захарченко. Как сообщили во ФСИН, они «негативно настроены в отношении него, вплоть до применения насилия».
В другом заключении службы говорится, что перевод бывшего полковника МВД в такую колонию «может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных, а также привести к совершению преступлений».
13 июля стало известно, что Захарченко признали нарушителем порядка в мордовской колонии. В заключении ИК-5 строгого режима говорится, что экс-полковник характеризуется отрицательно, является нарушителем установленного порядка отбывания наказания. На него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания.
Захарченко задержали в сентябре 2016 г. и в 2019 г. приговорили к 12,5 года колонии со штрафом в 118 млн руб. за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн руб. в сети ресторанов La Maree.
Согласно второму приговору, суд признал его виновным в получении особо крупной и крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму более чем в 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов. По совокупности приговоров ему было назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.