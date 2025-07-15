В России предложили вернуться к системе 10-летнего школьного обучения

Он привел в качестве примера проект «Эффективная начальная школа», в рамках которого дети осваивают начальную программу вместо четырех лет за три года. Согласно исследованию, на результаты которого ссылается Рыбальченко, уровень знаний школьников, закончивших 10 и 11 классов, не отличается. Член Общественной палаты заметил, что оценить влияние меры можно будет только через 10 лет после ее принятия. При этом он заявил, что это долговременный эффект, а сейчас нужно обеспечивать условия, чтобы «молодежь чувствовала себя уверенно и знала, что получит поддержку при создании семьи».