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В России предложили вернуться к системе 10-летнего школьного обучения

Ведомости

Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе и сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить средний возраст рождения первого ребенка. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко указал, что сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и еще два в магистратуре. Суммарно он учится 17 лет. Еще нужно прибавить адаптационный период – в среднем три года. В результате «только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях». По мнению члена Общественной палаты, можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет.

Он привел в качестве примера проект «Эффективная начальная школа», в рамках которого дети осваивают начальную программу вместо четырех лет за три года. Согласно исследованию, на результаты которого ссылается Рыбальченко, уровень знаний школьников, закончивших 10 и 11 классов, не отличается. Член Общественной палаты заметил, что оценить влияние меры можно будет только через 10 лет после ее принятия. При этом он заявил, что это долговременный эффект, а сейчас нужно обеспечивать условия, чтобы «молодежь чувствовала себя уверенно и знала, что получит поддержку при создании семьи».

«Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный наем, семейные общежития», – подчеркнул Рыбальченко.

Он добавил, что в России для молодых родителей нет перехода на бесплатное вечернее или заочное обучение. По его словам, нужно принять меры, которые позволят им бесплатно перейти на заочную или вечернюю форму обучения и дать возможность тем, кто родил ребенка, будучи студентом, бесплатно поступить на магистерские программы.

8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на увеличение пособия по беременности для студенток. Размер выплат вырастет до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает учащаяся стипендию или нет. Инициативу в нижнюю палату внесло правительство 23 мая.

В настоящий момент беременные студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам. После вступления закона в силу средний размер выплат увеличится до 90 202 руб. Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2025 г.

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