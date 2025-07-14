Голикова: пособие по беременности для студенток составит около 90 000 рублей
С 1 сентября 2025 г. пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении составит порядка 90 000 руб. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам.
Теперь выплата будет проводится в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе, пояснила Голикова.
8 июля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на увеличение пособия по беременности для студенток. Размер выплат вырастет до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает учащаяся стипендию или нет. Инициатива была внесена правительством 23 мая.
Сейчас беременные студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам. После вступления закона в силу средний размер выплат увеличится до 90 202 руб. Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2025 г.