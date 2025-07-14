Голикова: пособие по беременности для студенток составит около 90 000 рублей

Сейчас беременные студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам. После вступления закона в силу средний размер выплат увеличится до 90 202 руб. Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2025 г.