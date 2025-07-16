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Сергей Гармаш включен в базу украинского сайта «Миротворец»

Ведомости

Актер Сергей Гармаш включен в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса.

Гармаш находится в списке «Миротворца» с 2022 г., обратили внимание «РИА Новости». На сайте указано, что артист якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение границ республики для проникновения в Крым.

12 июля ТАСС писал, что с 2021 г. в реестре «Миротворца» числится российский шеф-повар Константин Ивлев. Сведения о нем занесены в базу за посещение Крыма. С 2018 г. в списке также числится актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.

На «Миротворце» публикуются персональные данные журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В России доступ к сайту заблокирован по решению суда.

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