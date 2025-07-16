Сергей Гармаш включен в базу украинского сайта «Миротворец»

12 июля ТАСС писал, что с 2021 г. в реестре «Миротворца» числится российский шеф-повар Константин Ивлев. Сведения о нем занесены в базу за посещение Крыма. С 2018 г. в списке также числится актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.