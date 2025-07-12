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Шеф-повара Ивлева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Ведомости

Российский шеф-повар Константин Ивлев внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», он числится в реестре еще с 2021 г., обратил внимание ТАСС.

Данные шеф-повара занесены в базу за посещение Крыма. По данным агентства, в реестре с 2018 г. также числится актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.

«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В России доступ к сайту заблокирован по решению суда.

В 2019 г. за посещение Крыма в базу попал российский журналист и телеведущий Владимир Познер. На сайте говорится, что Познер внесен в реестр за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым». Из-за выступлений в Крыму в июле 2025 г. в базу внесли вокалиста группы «Руки вверх!».

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