Шеф-повара Ивлева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

В 2019 г. за посещение Крыма в базу попал российский журналист и телеведущий Владимир Познер. На сайте говорится, что Познер внесен в реестр за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым». Из-за выступлений в Крыму в июле 2025 г. в базу внесли вокалиста группы «Руки вверх!».