Вокалиста «Руки Вверх!» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Вокалиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Это следует из данных портала.
На сайте ресурса указано, что причиной такого решения стали выступления артиста в Крыму.
24 июня тало известно, что спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев включен в базу данных сайта «Миротворец». Ему вменяется, в частности, «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», публичная поддержка спецоперации, финансирование России и участие в «информационных спецоперациях» РФ.
«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В России доступ к сайту заблокирован по решению суда.