Кирилла Дмитриева включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Это следует из данных, размещенных на портале.
Дмитриеву вменяется, в частности, «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», публичная поддержка спецоперации, финансирование России и участие в «информационных спецоперациях» РФ.
«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В России доступ к сайту заблокирован по решению суда.