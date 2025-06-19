Украина внесла певицу Ани Лорак в базу данных сайта «Миротворец»

«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В базе также числятся другие российские деятели культуры. В РФ доступ к сайту заблокирован по решению суда.