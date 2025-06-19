Украина внесла певицу Ани Лорак в базу данных сайта «Миротворец»
Украина внесла певицу Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», а также ввела против нее персональные санкции. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении Лорак, она получила российское гражданство, 9 июня ей был выдан паспорт.
«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В базе также числятся другие российские деятели культуры. В РФ доступ к сайту заблокирован по решению суда.