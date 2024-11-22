Зеленский лишил Баскова, Киркорова и Малинина званий народных артистов Украины
Президент Украины Владимира Зеленский лишил государственных наград 34 граждан Украины и России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства. В нем, в частности, упомянуты российские артисты Николай Басков, Филипп Киркоров и Александр Малинин, а также композитор Игорь Крутой.
Госнаград лишились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, глава Запорожской области Евгений Балицкий, сенатор от Астраханской области Андрей Деркач, украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, экс-депутаты Верховной рады Тарас Козак, Виктор Медведчук, Олег Царев, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка, экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник.
В июне 2023 г. Басков и народный артист РФ Григорий Лепс пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. В январе 2024 г. Киркоров заявил, что решил передать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя маска» на телеканале НТВ в пользу пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Белгорода.