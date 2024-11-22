Зеленский лишил Баскова, Киркорова и Малинина званий народных артистов Украины

В июне 2023 г. Басков и народный артист РФ Григорий Лепс пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. В январе 2024 г. Киркоров заявил, что решил передать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя маска» на телеканале НТВ в пользу пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Белгорода.