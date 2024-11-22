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Зеленский лишил Баскова, Киркорова и Малинина званий народных артистов Украины

Ведомости

Президент Украины Владимира Зеленский лишил государственных наград 34 граждан Украины и России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства. В нем, в частности, упомянуты российские артисты Николай Басков, Филипп Киркоров и Александр Малинин, а также композитор Игорь Крутой.

Госнаград лишились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, глава Запорожской области Евгений Балицкий, сенатор от Астраханской области Андрей Деркач, украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, экс-депутаты Верховной рады Тарас Козак, Виктор Медведчук, Олег Царев, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка, экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник.

В июне 2023 г. Басков и народный артист РФ Григорий Лепс пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. В январе 2024 г. Киркоров заявил, что решил передать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя маска» на телеканале НТВ в пользу пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Белгорода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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