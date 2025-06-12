Актера Михаила Ефремова внесли в базу сайта «Миротворец»
Освободившийся в апреле актер Михаил Ефремов оказался в базе украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указано положительное отношение и поддержка специальной военной операции.
Ефремов попал в колонию в 2020 г. после аварии в Москве, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Суд сократил срок с 8 до 7,5 г., а в марте 2025 г. суд одобрил актеру УДО. Решение вступило в силу 9 апреля – в этот день актер покинул колонию.
«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ ранее критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В базе также числятся другие российские деятели культуры. В РФ доступ к сайту заблокирован по решению суда.