Актера Михаила Ефремова внесли в базу сайта «Миротворец»

Ефремов попал в колонию в 2020 г. после аварии в Москве, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Суд сократил срок с 8 до 7,5 г., а в марте 2025 г. суд одобрил актеру УДО. Решение вступило в силу 9 апреля – в этот день актер покинул колонию.