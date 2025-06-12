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Актера Михаила Ефремова внесли в базу сайта «Миротворец»

Ведомости

Освободившийся в апреле актер Михаил Ефремов оказался в базе украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указано положительное отношение и поддержка специальной военной операции.

Ефремов попал в колонию в 2020 г. после аварии в Москве, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Суд сократил срок с 8 до 7,5 г., а в марте 2025 г. суд одобрил актеру УДО. Решение вступило в силу 9 апреля – в этот день актер покинул колонию.

«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ ранее критиковали сайт, называя его действия угрозой для безопасности людей. В базе также числятся другие российские деятели культуры. В РФ доступ к сайту заблокирован по решению суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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