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Актер Ефремов вышел из колонии

Артист пробыл в заключении около 4,5 года за смертельное ДТП
Ведомости

Актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в результате ДТП, был освобожден из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщил его адвокат Юрий Падалко прессе. Видео комментария публикует в своем Telegram-канале «РИА Новости».

Артист уже отбыл по месту регистрации в Москве, сейчас он находится в дороге, уточнил адвокат.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Илья Питалев / РИА Новости

«Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли. У нас все получилось», – сказал Падалко.

По его словам, Ефремов планирует лечиться и вернуться к карьере. Падалко отметил, что его подзащитный – талантливый артист, любит свою профессию и сильно по ней скучал.

«Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было», – отметил Падалко.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Илья Питалев / РИА Новости

На вопрос о самочувствии актера адвокат ответил, что «желательно, чтобы оно лучше было у него». Он выразил мнение, что здоровье Ефремова восстановят в клиниках Москвы, так как в условиях ФСИН ему невозможно было оказать действительно необходимую при его заболеваниях помощь. Падалко напомнил, что артист страдает хронической обструктивной болезнью легких.

Ефремов отбывал наказание в исправительной колонии-4 в городе Алексеевка Белгородской области. 8 июня 2020 г. его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. На следующий день водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. По данным следствия, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, актер признал свою вину. Ефремов выплатил родственникам Захарова компенсацию, после чего суд смягчил ему наказание до 7,5 года лишения свободы.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об УДО Ефремова.

Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Илья Питалев / РИА Новости
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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