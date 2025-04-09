Актер Ефремов вышел из колонии

Актер Ефремов вышел из колонииАртист пробыл в заключении около 4,5 года за смертельное ДТП
Актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в результате ДТП, был освобожден из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщил его адвокат Юрий Падалко прессе. Видео комментария публикует в своем Telegram-канале «РИА Новости».
Артист уже отбыл по месту регистрации в Москве, сейчас он находится в дороге, уточнил адвокат.
«Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли. У нас все получилось», – сказал Падалко.
По его словам, Ефремов планирует лечиться и вернуться к карьере. Падалко отметил, что его подзащитный – талантливый артист, любит свою профессию и сильно по ней скучал.
«Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было», – отметил Падалко.
На вопрос о самочувствии актера адвокат ответил, что «желательно, чтобы оно лучше было у него». Он выразил мнение, что здоровье Ефремова восстановят в клиниках Москвы, так как в условиях ФСИН ему невозможно было оказать действительно необходимую при его заболеваниях помощь. Падалко напомнил, что артист страдает хронической обструктивной болезнью легких.
Ефремов отбывал наказание в исправительной колонии-4 в городе Алексеевка Белгородской области. 8 июня 2020 г. его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. На следующий день водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. По данным следствия, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, актер признал свою вину. Ефремов выплатил родственникам Захарова компенсацию, после чего суд смягчил ему наказание до 7,5 года лишения свободы.