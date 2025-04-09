Актер Ефремов вышел из колонии

Ефремов отбывал наказание в исправительной колонии-4 в городе Алексеевка Белгородской области. 8 июня 2020 г. его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. На следующий день водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. По данным следствия, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, актер признал свою вину. Ефремов выплатил родственникам Захарова компенсацию, после чего суд смягчил ему наказание до 7,5 года лишения свободы.