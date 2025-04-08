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В УФСИН опровергли сообщения об организации Ефремовым фуршета в колонии

Ведомости

Управление ФСИН по Белгородской области опровергло сообщения о фуршете, который якобы собирался организовать в колонии актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в ДТП, в связи с условно-досрочным освобождением (УДО).

«Информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», – приводит заявление ведомства ТАСС.

8 апреля Telegram-канал SHOT писал, что освобождение Ефремова по УДО планируют отметить фуршетом, на котором ожидается присутствие заключенных.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Адвокат актера Юрий Падалко заявил, что он выйдет из колонии по УДО 9 апреля.

8 июня 2020 г. автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По данным следствия, актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов признал свою вину.

После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил Ефремову наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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