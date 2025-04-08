В УФСИН опровергли сообщения об организации Ефремовым фуршета в колонии
Управление ФСИН по Белгородской области опровергло сообщения о фуршете, который якобы собирался организовать в колонии актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в ДТП, в связи с условно-досрочным освобождением (УДО).
«Информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», – приводит заявление ведомства ТАСС.
8 апреля Telegram-канал SHOT писал, что освобождение Ефремова по УДО планируют отметить фуршетом, на котором ожидается присутствие заключенных.
24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Адвокат актера Юрий Падалко заявил, что он выйдет из колонии по УДО 9 апреля.
8 июня 2020 г. автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По данным следствия, актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов признал свою вину.
После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил Ефремову наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.