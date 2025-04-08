В УФСИН опровергли сообщения об организации Ефремовым фуршета в колонии

8 июня 2020 г. автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По данным следствия, актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов признал свою вину.