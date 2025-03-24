Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО 9 апреля

В конце сентября 2024 г. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова сообщил, что актер якобы заявил о готовности быть танкистом, а документы на УДО для этого «почти подготовлены». При этом адвокат актера заявил, что ему ничего не известно о намерениях своего подзащитного стать участником спецоперации.