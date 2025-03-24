Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО 9 апреля
Актер Михаил Ефремов, который был осужден за гибель человека в результате ДТП, 9 апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщил ТАСС его адвокат Юрий Падалко.
8 июня 2020 г. автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер признал свою вину.
После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. В настоящее время Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.
В конце сентября 2024 г. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова сообщил, что актер якобы заявил о готовности быть танкистом, а документы на УДО для этого «почти подготовлены». При этом адвокат актера заявил, что ему ничего не известно о намерениях своего подзащитного стать участником спецоперации.
24 марта 2025 г. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова.