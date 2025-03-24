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Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО 9 апреля

Ведомости

Актер Михаил Ефремов, который был осужден за гибель человека в результате ДТП, 9 апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщил ТАСС его адвокат Юрий Падалко.

8 июня 2020 г. автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер признал свою вину.

После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. В настоящее время Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В конце сентября 2024 г. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова сообщил, что актер якобы заявил о готовности быть танкистом, а документы на УДО для этого «почти подготовлены». При этом адвокат актера заявил, что ему ничего не известно о намерениях своего подзащитного стать участником спецоперации.

24 марта 2025 г. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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