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Вице-премьер Голикова выступила против введения зарплаты за рождение ребенка

Ведомости

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против введения заработной платы за рождение ребенка. Об этом она заявила ходе правительственного часа в Государственной думе. 

Голикова пояснила, что рождение ребенка является частью семейных, а не трудовых отношений. Именно поэтому, по ее мнению, устанавливать заработную плату за рождение ребенка – «идеологически не очень правильно». Заработная плата устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом, это взаимоотношения работника и работодателя, добавила вице-премьер РФ.

Она отметила, что семьи поддерживаются через установление пособий, к которым относятся материнский семейный капитал и выплаты для нуждающихся.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам 14 июля заявил, что в России ощущается нехватка женского населения. Голикова тогда подтвердила, что в прошлом году 51% новорожденных в стране составили мальчики. Путин пояснил, что в периоды Великой Отечественной войны и девяностых годов в стране резко сократилось количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Он добавил, что именно поэтому власти РФ делают ставку на многодетность.

В ходе того же мероприятия Голикова сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 г. сократится до 27 млн с нынешних 34 млн. По данным вице-премьера, средний возраст рождения в РФ составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка – 26. При этом самой низкой по численности категорией россиянок к следующему году станут женщины в возрасте 20–29 лет (7,18 млн человек). По прогнозам, их количество увеличится до 9,38 млн только к 2038 г.

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