Вице-премьер Голикова выступила против введения зарплаты за рождение ребенка

В ходе того же мероприятия Голикова сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 г. сократится до 27 млн с нынешних 34 млн. По данным вице-премьера, средний возраст рождения в РФ составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка – 26. При этом самой низкой по численности категорией россиянок к следующему году станут женщины в возрасте 20–29 лет (7,18 млн человек). По прогнозам, их количество увеличится до 9,38 млн только к 2038 г.