Мурашко: средний возраст материнства в РФ вырос до 26,2 года

8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 г. сократится до 27 млн с нынешних 34 млн. Она подчеркнула убывающую траекторию по этому показателю в России и отметила, что средний возраст всех рождений (не только первого ребенка) в РФ составляет 29 лет.