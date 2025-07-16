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Мурашко: средний возраст материнства в РФ вырос до 26,2 года

Ведомости

В 2023 г. средний возраст материнства россиянок составил 26,2 года, что на три года больше, чем в 1995 г., сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

«Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка, что мы, собственно, учитываем в нашей национальной политике системы здравоохранения», – отметил министр в связи с изменением показателя.

По словам Мурашко, сейчас наблюдается сокращение количества женщин фертильного возраста, а также изменение репродуктивных установок в обществе. Он подчеркнул, что в этой ситуации важно сохранить каждую жизнь и увеличить число рожденных детей. Кроме того, он видит важным направлением демографической политики создание моды на сохранение репродуктивного здоровья и многодетность.

8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 г. сократится до 27 млн с нынешних 34 млн. Она подчеркнула убывающую траекторию по этому показателю в России и отметила, что средний возраст всех рождений (не только первого ребенка) в РФ составляет 29 лет.

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