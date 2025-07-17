Газета
Телеграм
Главная / Общество /

ГД приняла поправку о лишении свободы за передачу данных для входа в аккаунты

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки о введении наказания в виде лишения свободы до трех лет за организацию деятельности по передаче абонентских номеров. Это следует из соответствующего документа.

Согласно внесенным поправкам, за подобные деяния, совершенные из корыстных побуждений или с целью осуществления преступления, предусмотрено наказание в виде штрафа до 700 000 руб. или лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, участие в указанной деятельности будет караться штрафом до 300 000 руб. или лишением свободы на срок до двух лет.

Госдума 17 июля во втором чтении приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети и рекламу VPN-сервисов. 285 депутатов проголосовали «за», 19 – против, 20 – воздержались.

15 июля стало известно, что в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных