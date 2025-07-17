ГД приняла поправку о лишении свободы за передачу данных для входа в аккаунты
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки о введении наказания в виде лишения свободы до трех лет за организацию деятельности по передаче абонентских номеров. Это следует из соответствующего документа.
Согласно внесенным поправкам, за подобные деяния, совершенные из корыстных побуждений или с целью осуществления преступления, предусмотрено наказание в виде штрафа до 700 000 руб. или лишения свободы на срок до трех лет.
Кроме того, участие в указанной деятельности будет караться штрафом до 300 000 руб. или лишением свободы на срок до двух лет.
Госдума 17 июля во втором чтении приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети и рекламу VPN-сервисов. 285 депутатов проголосовали «за», 19 – против, 20 – воздержались.
15 июля стало известно, что в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации.