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В Польше изъяли из продажи книгу «Дебил. Изучение случая» про президента Дуду

Ведомости

В Польше сеть Empik изъяла из продажи книгу Александры Сарны «Дебил. Изучение случая» о президенте Анджее Дуде, сообщил портал Press.pl.

«Мы хотели бы сообщить вам, что мы решили временно приостановить продажу книги "Debil. A Case Study" в связи с многочисленными сообщениями о том, что указанная публикация может нарушать положения законодательства», – говорится в сообщении Empik.

Название нарушает п. 2 ст. 135, УК Польши (публичное оскорбление президента). Наказание по статье – лишение свободы на срок до трех лет.

По данным портала, первый тираж в 3000 экземпляров был моментально раскуплен. Переиздание в 6000 книг распродано наполовину.

В начале июня в Польше прошли выборы президента, в которых победил Кароль Навроцкий. Он вступит в должность 6 августа по окончании полномочий уходящего главы государства Дуды.

В конце июня Дуда в ходе визита на Украину призвал Киев проявить терпение в период передачи власти его преемнику Навроцкому. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что, «безусловно», пригласит Навроцкого в страну после его инаугурации. Украинский лидер также вручил Дуде орден Свободы.

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