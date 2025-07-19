Первые туристы из России оценили отдых на курорте в КНДР

18 июля Bloomberg писало, что национальное управление по туризму КНДР якобы ввело временный запрет на посещение прибрежной курортной зоны Вонсан-Кальма иностранными туристами. Это произошло через несколько дней после визита в страну Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о закрытии курорта после визита российского министра не соответствует действительности.