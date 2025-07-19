Первые туристы из России оценили отдых на курорте в КНДР
В разговоре с изданием отдыхающие поделились впечатлениями от пляжа, питания и обслуживания в отеле. Они отметили дружелюбие северокорейцев.
В Пхеньян группа также вернулась на поезде, после чего благополучно вылетела во Владивосток, который стал финишной точкой тура.
18 июля Bloomberg писало, что национальное управление по туризму КНДР якобы ввело временный запрет на посещение прибрежной курортной зоны Вонсан-Кальма иностранными туристами. Это произошло через несколько дней после визита в страну Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о закрытии курорта после визита российского министра не соответствует действительности.
Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом 11 июля. Поездка была посвящена второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел стран. После переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи министр заявил, что курорт Вонсан может вскоре стать популярным среди российских туристов.