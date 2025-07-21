Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Рязани задержали уроженца Молдавии, передававшего данные ВСУ

Ведомости

Правоохранители задержали жителя Рязани, передававшего данные об оборонной промышленности для Украины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанный уроженец Молдавии передавал данные об одном из подразделений Вооруженных сил России и предприятии военно-промышленного комплекса.

Главное управление разведки Украины в ответ обещало помочь ему покинуть Россию и перебраться во Францию «с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование», воюющее на стороне ВСУ, говорится в сообщении.

Возбуждено дело о госизмене.

17 июля в Воронежской области задержали готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры агента украинской разведки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных