В Рязани задержали уроженца Молдавии, передававшего данные ВСУ
Правоохранители задержали жителя Рязани, передававшего данные об оборонной промышленности для Украины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Задержанный уроженец Молдавии передавал данные об одном из подразделений Вооруженных сил России и предприятии военно-промышленного комплекса.
Главное управление разведки Украины в ответ обещало помочь ему покинуть Россию и перебраться во Францию «с последующим вступлением в запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование», воюющее на стороне ВСУ, говорится в сообщении.
Возбуждено дело о госизмене.
17 июля в Воронежской области задержали готовившего диверсию на объекте энергетической инфраструктуры агента украинской разведки.