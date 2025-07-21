Владелицу ювелирного бренда Darvol приговорили к семи годам колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима основательницу и генерального директора ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Ей также запретили заниматься организационной и управленческой деятельностью в коммерческих организациях сроком на 3 года.
В феврале 2023 г. Спиридонову арестовали. Ей предъявили обвинение в восьми эпизодах мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 10 лет лишение свободы.
По данным следствия, Спиридонова обманным путем получала от знакомых деньги на реализацию ювелирных изделий, но не выполняла обязательства, а деньги оставляла себе. В октябре 2023 г. прокуратура Москвы сообщила, что пострадавшими по делу числятся 19 человек, от которых Спиридонова получила 350 млн руб. Тогда же ее дело было передано в суд.