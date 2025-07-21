Владелицу ювелирного бренда Darvol приговорили к семи годам колонии

По данным следствия, Спиридонова обманным путем получала от знакомых деньги на реализацию ювелирных изделий, но не выполняла обязательства, а деньги оставляла себе. В октябре 2023 г. прокуратура Москвы сообщила, что пострадавшими по делу числятся 19 человек, от которых Спиридонова получила 350 млн руб. Тогда же ее дело было передано в суд.