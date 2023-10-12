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Общество

Дело владелицы бренда Darvol о мошенничестве на 350 млн рублей передано в суд

Ведомости

Дело основательницы и гендиректора ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой о мошенничестве на общую сумму свыше 350 млн руб. передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней Спиридоновой. Число пострадавших по этому делу выросло до 19 человек.

Спиридонова была арестована и отправлена под домашний арест в начале февраля этого года. Ей предъявили обвинение в совершении нескольких эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

По версии следствия, предпринимательница обманным путем получала от знакомых деньги на реализацию ювелирных изделий, но не выполняла взятые на себя обязательства, а деньги оставляла себе. Изначально сообщалось, что общий ущерб от ее действий превышал 190 млн руб. Но 12 октября прокуратура сообщила, что пострадавшими по этому делу числятся 19 человек, от которых Спиридонова получила 350 млн руб. 

Ранее Telegram-канал «112» писал, что среди пострадавших, которые написали заявление в полицию, была модель Ясмина Муратович. По информации канала, она заплатила Спиридоновой $65 000 за бриллиант бренда, но так и не получила его. 10 января Спиридонова опубликовала в Telegram-канале бренда пост под названием «Чистосердечное», в котором она просила прощения в том числе у своих партнеров и клиентов, чьи заказы до сих пор выданы не были. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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