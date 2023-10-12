Дело владелицы бренда Darvol о мошенничестве на 350 млн рублей передано в суд

Ранее Telegram-канал «112» писал, что среди пострадавших, которые написали заявление в полицию, была модель Ясмина Муратович. По информации канала, она заплатила Спиридоновой $65 000 за бриллиант бренда, но так и не получила его. 10 января Спиридонова опубликовала в Telegram-канале бренда пост под названием «Чистосердечное», в котором она просила прощения в том числе у своих партнеров и клиентов, чьи заказы до сих пор выданы не были.