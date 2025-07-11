В слушании по делу о теракте в «Крокусе» участвуют 115 потерпевших
В предварительном слушании по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» участвуют 115 потерпевших. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщал в мае, что по делу о теракте в «Крокус сити холле» потерпевшими признаны более 2300 человек. Ущерб по уголовному делу составляет 6 млрд руб.
1 июля прокуратура утвердила дело о теракте в «Крокус сити холле», оно было направлено во Второй западный окружной военный суд.
До этого, 23 июня, СК России объявил о завершении расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе». Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
22 марта 2024 г. террористы совершили нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле». Нападавшие ворвались с огнестрельным оружием в холл площадки, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.
Сейчас известно, что в деле 19 фигурантов. Члены группировки «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в РФ) и их пособники в зависимости от роли каждого обвиняются по террористическим статьям.