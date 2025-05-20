Более 2300 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
По делу о теракте в «Крокус сити холле» потерпевшими признаны более 2300 человек. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По его словам, уголовное дело насчитывает около 500 томов. В рамках расследования проведено 300 осмотров и назначено 2500 судебных экспертиз.
«Скоро дело будет направлено в суд», – сказал Бастрыкин.
Ущерб по уголовному делу составляет 6 млрд руб., говорится в презентации СКР, представленной в рамках сессии на ПМЮФ-2025.
19 мая стало известно, что суд продлил меру пресечения для фигурантов дела о теракте на три месяца и 28 суток. Решение касается четырех задержанных: Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все они внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.
Теракт в «Крокус сити холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. Трагедия унесла жизни 145 человек, более 550 получили ранения.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо являются гражданами Таджикистана.