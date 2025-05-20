Более 2300 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

19 мая стало известно, что суд продлил меру пресечения для фигурантов дела о теракте на три месяца и 28 суток. Решение касается четырех задержанных: Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все они внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.