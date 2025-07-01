Дело о теракте в «Крокусе» направлено в суд

Дело о теракте в «Крокусе» направлено в судВ деле 19 фигурантов – часть обвиняемых прибыла из-за рубежа, другие находились в России
Прокуратура утвердила дело о теракте в «Крокус сити холле», оно направлено в суд. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего потерпевших.
Дело направлено на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.
23 июня Следственный комитет (СК) России объявил о завершении расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе». Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
Сейчас в деле 19 фигурантов. По данным следствия, члены группировки «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в РФ) и их пособники в зависимости от роли каждого обвиняются по «террористическим» статьям. Часть обвиняемых прибыла в страну из-за рубежа, ряд лиц находились в России, где «осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления».
22 марта 2024 г. террористы совершили нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле». Нападавшие ворвались с огнестрельным оружием в холл площадки, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.