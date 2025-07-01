Дело о теракте в «Крокусе» направлено в суд

Сейчас в деле 19 фигурантов. По данным следствия, члены группировки «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в РФ) и их пособники в зависимости от роли каждого обвиняются по «террористическим» статьям. Часть обвиняемых прибыла в страну из-за рубежа, ряд лиц находились в России, где «осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления».