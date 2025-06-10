По данным надзорной службы, УФАС по Москве и Московской области получили поручения об усиленном контроле в аэропортах столицы, так как у ведомства появилась информация о резком росте цен. Другие управления также должны проанализировать ценообразование «занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах».