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ФАС назвала недопустимым повышение цен на воду в аэропортах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вновь заявила о недопустимости повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах при отсутствии обоснований. По этому вопросу идут проверки в авиагаванях с пассажиропотоком более 1 млн человек в 28 регионах, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным надзорной службы, УФАС по Москве и Московской области получили поручения об усиленном контроле в аэропортах столицы, так как у ведомства появилась информация о резком росте цен. Другие управления также должны проанализировать ценообразование «занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах».

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков, ранее опубликовал фото, согласно которому бутылка воды объемом 0,5 л во «Внуково» стоит 455 руб. Он подчеркнул, что обратится в УФАС с инициативой по ограничению роста цен и тарифов для пассажиров в случае форс-мажора.

21 июня глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что аэропортам необходимо установить точки с бесплатной питьевой водой на территории перевозочных секторов. Тогда он сообщил о жалобах посетителей воздушных гаваней на высокие цены в этом секторе продаж.

30 января московское УФАС возбудило два дела в отношении компании «Регстаэр-М» из-за установления цен на питьевую воду в стерильной зоне аэропорта «Внуково». Такое решение было принято после выявления нарушений.

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