В России остановилось производство «Мирамистина» из-за судебного ограничения

Как пояснил адвокат, конфликт возник из-за действий Павла и Оксаны Хейфиц. Они предложили посреднические услуги по продаже «Инфамеда», но вместо этого склонили владельца к фиктивной сделке: приобрели 50% акций компании за 7,5 млн руб. при реальной стоимости более 1 млрд руб. В отношении Хейфицов уже подано заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности МВД, расследование ведет отдел экономической безопасности Юго-Западного округа Москвы.