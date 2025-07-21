В России остановилось производство «Мирамистина» из-за судебного ограничения
Суд ввел ограничительные меры против компании «Инфамед» - производителя «Мирамистина» и «Окомистина», полностью приостановив ее деятельность в России. Под ограничения попали 164 медицинских представителя фирмы, сообщил «Ведомостям» адвокат собственников Рубен Маркарьян.
Как пояснил адвокат, конфликт возник из-за действий Павла и Оксаны Хейфиц. Они предложили посреднические услуги по продаже «Инфамеда», но вместо этого склонили владельца к фиктивной сделке: приобрели 50% акций компании за 7,5 млн руб. при реальной стоимости более 1 млрд руб. В отношении Хейфицов уже подано заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности МВД, расследование ведет отдел экономической безопасности Юго-Западного округа Москвы.
В августе 2021 г. Федеральная антимонопольная служба наложила штраф в размере 100 000 руб. на компанию «Инфамед К» (производителя «Мирамистина» и «Окомистина») за нарушение закона о рекламе.