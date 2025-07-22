Шадаев: штрафов за использование запрещенных соцсетей не последует
Наказание за использование запрещенных социальных сетей не предусмотрено, будут штрафовать только за умышленный просмотр экстремистского контента в интернете. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.
Нарушение фиксируется только при умышленном доступе к заблокированным экстремистским материалам. Пользователь должен знать о запрете. Доказать умысел – ключевая задача силовиков.
«Если пользователь об этом не знает, о том, что этот материал включен в реестр и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», – сказал министр.
Речь идет об экстремистских материалах, включенных в опубликованный список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности», и получение доступа к ним. За поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним можно будет получить штраф в размере от 3000 до 5000 руб.
Первоначальный законопроект, внесенный в Госдуму в июне, касался усиления административной ответственности за правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Однако ко второму чтению правительством были поданы поправки, не связанные с изначальной концепцией. Ключевым нововведением этих поправок стало введение штрафов за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.