В ЦОДД предупредили об ограничениях на дорогах в Москве в связи с непогодой
В Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах Москвы возможны локальные ограничения движения. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передает Telegram-канал Дептранса.
По данным ЦОДД, средняя скорость потока сейчас составляет 38 км/ч, движение оценивается в шесть баллов.
В сообщении говорится, что в вечерний разъезд также возможны локальные ограничения движения в центральной части города, на Садовом кольце, третьем транспортном кольце, МКАДе и вылетных магистралях по направлению в область.
В Москве 22 июля уровень осадков превысил треть месячной нормы. К 18:00 мск в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков. Днем ранее в центре столицы выпало в три раза больше осадков – 92 мм. Всего с начала месяца выпало 184 мм, что на 219% выше климатической нормы.