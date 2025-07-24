В ЦОДД предупредили об ограничениях на дорогах в Москве в связи с непогодой

В Москве 22 июля уровень осадков превысил треть месячной нормы. К 18:00 мск в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков. Днем ранее в центре столицы выпало в три раза больше осадков – 92 мм. Всего с начала месяца выпало 184 мм, что на 219% выше климатической нормы.