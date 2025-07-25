Самолет Новосибирск – Сочи вернется в аэропорт из-за разгерметизации

Утром 24 июля самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели нашли горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту лайнера находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Выживших нет.