Самолет Новосибирск – Сочи вернется в аэропорт из-за разгерметизации
Самолет Boeing-737, следовавший рейсом Новосибирск – Сочи, сообщил о возможной разгерметизации. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
По данным агентства, воздушное судно вылетело из аэропорта больше полутора часов назад. Сейчас самолет вырабатывает топливо в зоне ожидания на высоте 2000 м.
Утром 24 июля самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели нашли горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту лайнера находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Выживших нет.
Первый заместитель руководителя Восточного управления Следственного комитета (СК) на транспорте Владимир Ануфриев сообщил ТАСС, что разрабатывается несколько версий причины авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ).