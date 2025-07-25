В Керченском проливе от мазута очищено почти 800 км прибрежной полосы

Работы по демонтажу надводных конструкций затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» выполнены на 98%, что эквивалентно более 240 м конструкций. Продолжается процесс забивки свай, предназначенных для установки коффердамов – водонепроницаемых конструкций для осушения участка акватории и создания сухой рабочей зоны.