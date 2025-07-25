В Керченском проливе от мазута очищено почти 800 км прибрежной полосы
Прибрежная полоса, общая протяженность которой составляет 793 км, полностью очищена от мазута. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Водолазными бригадами уже собрано около 1500 т загрязненного нефтью грунта, общий объем извлеченного загрязненного песка и грунта превысил 177 000 т.
Работы по демонтажу надводных конструкций затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» выполнены на 98%, что эквивалентно более 240 м конструкций. Продолжается процесс забивки свай, предназначенных для установки коффердамов – водонепроницаемых конструкций для осушения участка акватории и создания сухой рабочей зоны.
15 декабря 2024 г. в Черном море произошла в результате крушения двух танкеров, перевозивших по 4000 т мазута каждый, произошел масштабный разлив нефтепродуктов. По информации Роспотребнадзора, часть прибрежной зоны остается непригодной для отдыха из-за остаточного загрязнения нефтепродуктами.
23 июля этого года стало известно, что с затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжается утечка нефтепродуктов.