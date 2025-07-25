Суд заочно приговорил владельца «Молдиндконбанка» к 24 годам колонии

В суде установили, что в июне 2013 г. в Москве и Кишиневе Платон вместе с соучастниками создали преступное сообщество с целью вывода денежных средств из России. До мая 2014 г. совершались переводы с корреспондентских счетов ряда российских банков на счета «Молдиндконбанка». В российские кредитные организации предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении переводов.