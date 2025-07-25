Суд заочно приговорил владельца «Молдиндконбанка» к 24 годам колонии

Суд заочно приговорил владельца «Молдиндконбанка» к 24 годам колонииВячеслав Платон обвиняется в выводе 48 млрд рублей из России
Преображенский районный суд Москвы признал виновным фактического владельца АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслава Платона в выводе 48 млрд руб. в иностранной валюте из России, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
В суде установили, что в июне 2013 г. в Москве и Кишиневе Платон вместе с соучастниками создали преступное сообщество с целью вывода денежных средств из России. До мая 2014 г. совершались переводы с корреспондентских счетов ряда российских банков на счета «Молдиндконбанка». В российские кредитные организации предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении переводов.
Платон признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Суд заочно приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас Платон находится в международном розыске.
Платон был осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд руб. в июле 2023 г. Представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена полностью доказана. В середине марта молдавского олигарха задержали в Великобритании для экстрадиции в Молдавию.