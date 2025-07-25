Следствие рассматривает две возможные причины взрыва в Саратове

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк сообщил, что спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. Он отметил, что, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди, также все жильцы эвакуированы в безопасную зону. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. На базе школы развернут пункт временного размещения, а на месте происшествия работают психологи МЧС России.