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Следствие рассматривает две возможные причины взрыва в Саратове

Ведомости

Взрыв газа в саратовском жилом доме мог произойти из-за технической неисправности газового оборудования или нарушения правил его эксплуатации, сообщает ТАСС на оперативные службы.

«В качестве причины утечки газа рассматриваются неисправность газового оборудования или неправильная его эксплуатация. Будут рассмотрены все версии случившегося», – прокомментировал собеседник агентства.

По предварительной версии губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, взрыв произошел из-за утечки газа.

Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

Общество

25 июля в Саратове произошел мощный взрыв, вызвавший обрушение углового подъезда жилого дома. Погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк сообщил, что спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. Он отметил, что, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди, также все жильцы эвакуированы в безопасную зону. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. На базе школы развернут пункт временного размещения, а на месте происшествия работают психологи МЧС России.

По словам Костюка, к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единицы техники.

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