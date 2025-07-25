Председателя Верховного суда Ирину Подносову похоронили в Ленобласти

Подносова родилась 29 октября 1953 г. в Пскове. В 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. С 1990 г. была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой суда. Через год возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда. Возглавила Верховный суд в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.