Число погибших при обрушении части дома в Саратове выросло до пяти
Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов обрушившейся части дома в Саратове. Таким образом, общее число жертв происшествия достигло пяти, включая одного ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.
Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и ночью. Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи, добавил он.
По данным губернатора, на данный момент за медицинской помощью после обрушения части дома обратились семь человек. Им оказали всю необходимую помощь амбулаторно.
Кроме того, утром 26 июля специалисты приступят к полному обследованию здания. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры, заключил Бусаргин.
Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате чего обрушился один подъезд. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал утечку газа предварительной причиной взрыва. По его словам, сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.
ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС РФ сообщал, что спасатели обнаружили мужчину под завалами многоэтажного дома в Саратове. Уточняется, что выжившему мужчине 39 лет. Он находился на кухне в момент аварии.