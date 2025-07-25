Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число погибших при обрушении части дома в Саратове выросло до пяти

Ведомости

Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов обрушившейся части дома в Саратове. Таким образом, общее число жертв происшествия достигло пяти, включая одного ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, поисково-спасательные работы на месте происшествия будут продолжаться и ночью. Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи, добавил он.

По данным губернатора, на данный момент за медицинской помощью после обрушения части дома обратились семь человек. Им оказали всю необходимую помощь амбулаторно.

Фото.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Саратове

Общество / Фото

Кроме того, утром 26 июля специалисты приступят к полному обследованию здания. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры, заключил Бусаргин.

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате чего обрушился один подъезд. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал утечку газа предварительной причиной взрыва. По его словам, сейчас жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.

ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС РФ сообщал, что спасатели обнаружили мужчину под завалами многоэтажного дома в Саратове. Уточняется, что выжившему мужчине 39 лет. Он находился на кухне в момент аварии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных