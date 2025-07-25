Число погибших при обрушении части дома в Саратове выросло до пяти

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля, в результате чего обрушился один подъезд. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, повреждены или разрушены более 30 квартир.