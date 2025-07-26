Росавиация вновь ограничила работу аэропортов Владикавказа и Грозного

По данным Минобороны, ночью силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Из них 24 дрона уничтожили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА российские военные нейтрализовали над Ростовской областью, шесть – над Крымом. Над акваторией Азовского моря ликвидировали четыре беспилотника, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями сбили по два беспилотника, над Белгородской областью – один.