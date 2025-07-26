Росавиация вновь ограничила работу аэропортов Владикавказа и Грозного
В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) введены повторные временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
26 июля Росавиация уже вводила ограничения на работу аэропортов Владикавказа и Грозного. Представитель агентства объявил о мерах в 05:04 мск. В воздушной гавани Владикавказа ограничения отменили в 07:43 мск, в аэропорту Грозного – в 09:48 мск.
По данным Минобороны, ночью силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Из них 24 дрона уничтожили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА российские военные нейтрализовали над Ростовской областью, шесть – над Крымом. Над акваторией Азовского моря ликвидировали четыре беспилотника, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями сбили по два беспилотника, над Белгородской областью – один.
На фоне попыток ударов Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). В настоящий момент они сняты.