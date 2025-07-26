В РФ начали действовать правила предоставления преимущества машинам с мигалками

В частности, водителям необходимо уступить дорогу или освободить полосу спецтранспорту, перестроившись в соседний ряд или на обочину. Кроме того, запрещается обгонять или опережать такой транспорт, двигаться по соседним полосам со скоростью автомобиля с включенным спецсигналом и создавать ему любые помехи.