В РФ начали действовать правила предоставления преимущества машинам с мигалками
С 26 июля в России действует новая редакция правил дорожного движения (ПДД) с описанием действий автомобилистов при приближении транспортных средств с включенными спецсигналами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В частности, водителям необходимо уступить дорогу или освободить полосу спецтранспорту, перестроившись в соседний ряд или на обочину. Кроме того, запрещается обгонять или опережать такой транспорт, двигаться по соседним полосам со скоростью автомобиля с включенным спецсигналом и создавать ему любые помехи.
29 мая Минтранс представил проект поправок к ПДД, уточняющих порядок действий при приближении транспортных средств с включенными спецсигналами. По данным ведомства, существенная часть водителей игнорирует требования уступить дорогу автомобилям экстренных служб с включенными спецсигналами.
Согласно статистике, ежегодно фиксируется более 100 000 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту. Из них порядка 60% приходится на машины скорой помощи, 30% – на пожарные автомобили и 10% – на полицейские машины.
24 июля правительство одобрило проект об ужесточении наказания за отказ пропустить спецтранспорт с мигалками. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, усилив ответственность за игнорирование требований уступить дорогу. Инициатива предполагает увеличение штрафа до 5500-7500 руб. или лишение водительских прав на срок до года.