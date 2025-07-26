Родственникам погибших при крушении Ан-24 назначат по куратору

По решению регионального минздрава родственникам, проживающим в Приамурье, оказана помощь на дому. Для родных погибших также подготовят специальные памятки, где будет содержаться информация о том, как получить помощь, – с телефонами и контактами ведомств и организаций. Кроме того, с семьями собираются провести встречу, на которой ответят на их вопросы.