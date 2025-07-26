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Родственникам погибших при крушении Ан-24 назначат по куратору

Ведомости

Куратор для помощи и решения всех вопросов будет прикреплен за каждой семьей погибших в результате крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Об этом сообщило правительство Саратовской области в Telegram-канале.

Кураторство продлится до тех пор, пока семье будет нужна помощь. В настоящий момент в Тынду собираются приехать 52 родственника погибших в авиакатастрофе. Всем им авиакомпании «Аврора» и «Ангара» оплачивают или компенсируют расходы на дорогу и обратный путь. При необходимости будет организован отдельный рейс.

Для размещения родных погибших в Амурской области забронированы 98 мест в четырех гостиницах. Там дежурят психологи и медицинские работники для оказания необходимой помощи.

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Общество

По решению регионального минздрава родственникам, проживающим в Приамурье, оказана помощь на дому. Для родных погибших также подготовят специальные памятки, где будет содержаться информация о том, как получить помощь, – с телефонами и контактами ведомств и организаций. Кроме того, с семьями собираются провести встречу, на которой ответят на их вопросы.

Утром 24 июля Ан-24 разбился в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Самолет следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Воздушное судно не подавало сигналов о проблеме, но не вышло на связь в контрольной точке. На борту были 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае власти объявили трехдневный траур.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматривается две основные версии крушения: техническая неисправность или человеческий фактор.

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